Samo na SK: Ruski ‘single’ majstori prejaki za Venusa i Mektića na otvaranju Monte Carla

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Nikola Mektić i Michael Venus nisu najbolje otvorili zemljanu sezonu. U prvom kolu Mastersa u Monte Carlu su upisali poraz od ruske kombinacije. S 2-0 u setovima svladali su ih Andrej Rubljov i Karen Hačanov.

Iako su na otvaranju meča Hrvat i Novozelanđanin više prijetili na returnu, prvi su do breaka stigli Rusi u trećem gemu. Hrvatsko-novozelandski par se imao priliku vratiti u idućem gemu, no jedinu break loptu nisu uspjeli realizirati. Do kraja seta je sve išlo svojim tokom te je seta sa 6:4 pripao Rusima.