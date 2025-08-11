Samo na SK: Pavić i Arevalo pobjednički krenuli u obranu naslova u Cincinnatiju

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Images

Hrvatski tenisač Mate Pavić je sa Salvadorcem Marcelom Arevalom uspješno krenuo u obranu naslova pobjednika na ATP "masters 1000" turniru u Cincinnatiju, prvi par svijeta je u 1. kolu nadigrao Indijce Anirudha Chandrasekara i Ramkumara Ramanathana sa 7-6 (5), 6-4.

Indijci su u turnir ušli u zadnji trenutak, nakon odustajanja Karena Hačanova i Andreja Rubljova, ali su se pokazali kao vrlo čvrst par. Sve do rezultata 4-4 u drugom setu čvrsto su držali gemove na svom početnom udarcu iako sami nisu uspijevali zaprijetiti “breakom”.

Prvi je set stoga odlučen u “tie-breaku” u kojem su Pavić i Arevalo dva puta dvostrukim servis pogreškama, prvi put Pavić, a drugi put Arevalo, poklanjali Indijcima “mini-break” prednosti, ali u oba su slučaja taj zaostatak ekspresno i vraćali. Štoviše, nakon dvostruke pogreške Arevala za 3-5 hrvatsko-salvadorski par nanizao je četiri poena zaredom kojima je riješio prvu dionicu u svoju korist.

Drugi je set imao sličan tijek kao i prvi sve do 4-4, a onda je Ramanathan upao u krizu servisa što su Pavić i Arevalo iskoristili za ključni “break”, a zatim je Salvadorac mirno odservirao za pobjedu.

Sljedeći suparnici Paviću i Arevalu bit će Brazilac Marcelo Melo i Nijemac Alexander Zverev.

