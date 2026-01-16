Samo na SK: Menšik s Baezom za naslov u Aucklandu

Podijeli :

AP Photo/Marta Lavandier via Guliver

U finalu ATP turnira tenisača u Aucklandu igrat će Čeh Jakub Menšik i Argentinac Sebastian Baez.

Mladi, 20-godišnji Menšik do svog je trećeg finala na ATP Touru stigao 7-6 (9), 3-6, 6-1 pobjedom protiv Mađara Fabiana Maroszana u polufinalu, dok je pet godina stariji Baez završni dvoboj izborio 6-1, 6-4 uspjehom protiv Amerikanca Marcosa Girona.

Menšik je svoj jedini dosadašnji naslov osvojio lani na ATP 1000 turniru u Miamiju, dok je Baez osvojio sedam naslova iz 11 finala, no ovo mu je tek drugi plasman u završnicu na turniru koji se ne igra na zemljanoj podlozi.