Samo na SK: Hrvatski tenisači u najjačem sastavu dočekuju Francuze

Za predstojeći susret protiv Francuske u Davis Cupu (Osijek, 12. i 13. rujna) prijavljeni su svi naši najbolji igrači s pojedinačne, odnosno rang liste igrača parova.

Izbornik hrvatske reprezentacije Ivan Dodig u četvrtak je prijavio sastav za predstojeći susret protiv Francuske u drugom kolu kvalifikacija za završni turnir Davis Cupa u Osijeku, a u postavi su naši najbolje rangirani tenisači s pojedinačne, odnosno rang liste igrača parova.

Popis predvodi Marin Čilić, 62. tenisač svijeta na aktualnoj pojedinačnoj ATP listi, a slijede Borna Ćorić (90.) i Dino Prižmić (129.). U postavi su i Mate Pavić, svjetski broj 1 među igračima parova, i Nikola Mektić (15.). Igrat će se 12. i 13. rujna na zemljanoj podlozi u dvorani Gradski vrt, na istom mjestu gdje je početkom godine u prvom kolu ovog natjecanja Hrvatska pobijedila Slovačku 3:1.

“Hrvatska reprezentacija će u nadolazećem susretu igrati protiv našeg velikog rivala, Francuske, s kojim smo uvijek imali teške i zanimljive mečeve. U ovom susretu igrat ćemo u najboljem mogućem sastavu, na čelu s Marinom Čilićem i Bornom Ćorićem, te Dinom Prižmićem, Matom Pavićem i Nikolom Mektićem. Očekujemo uzbudljiv nastup pred domaćom publikom u Osijeku Nadamo se ogromnoj podršci, veselimo se susretu i nadamo se pobjedi i prolazu“, rekao je Dodig.

Ovo će biti prvi okršaj Hrvatske i Francuske u Davis Cupu od finala 2018. u Lilleu, kada je naš sastav slavio rezultatom 3:1 i tako drugi put osvojio naslov u ovom natjecanju. U Osijeku će, bilo u igračkoj, bilo u izborničkoj ulozi, biti čak četvorica članova reprezentacije iz Lillea – Čilić, Ćorić, Pavić i Dodig. Hrvatska i Francuska do sada su se u Davis Cupu sastale tri puta, a nakon uspjeha Francuza 2004. u Metzu (4:1) slijedile su dvije pobjede hrvatskih tenisača: u Zadru 2016. (3:2) i Lilleu dvije godine potom (3:1).

Ulaznice za susret u Osijeku bit će u prodaji od subote 16. kolovoza u sustavu Entrio, a prodavat će se po cijeni od 15 eura za petak ili subotu, te 20 eura za komplet za oba dana. U petak (igraju se dva pojedinačna meča) program počinje u 16 sati, a u subotu (meč parova, pa dva pojedinačna meča) u 14 sati.

