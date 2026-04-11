Samo na SK: Čeka nas novi spektakl između Alcaraza i Sinnera, evo kada počinje spektakl u Kneževini

Prvi tenisač svijeta Carlos Alcaraz sa 6:4, 6:4 svladao je domaćeg tenisača Valentina Vacherota, 23. igrača svijeta, nakon sat i 25 minuta igre u polufinalu Mastersa u Monte Carlu.
Alcaraz je tako izborio novi okršaj s drugim tenisačem svijeta Jannikom Sinnerom. Bit će to njihov 17. međusobni susret, a Španjolac zasad vodi 10:6.
Alcaraz je u prvom setu rano oduzeo servis i sigurno set priveo kraju. U drugom je, pak, Vacherot poveo breakom za 2:1, no Španjolac je odmah uzvratio, a kod 4:4 napravio presudni break i mirno zaključio meč.
Podsjetimo, Alcaraz brani naslov u Monte Carlu, a ovom pobjedom onemogućio je Sinneru da ga eventualnim sutrašnjim naslovom prestigne na vrhu ATP ljestvice.
Finale pratite sutra od 15 sati na Sport Klubu 2.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!