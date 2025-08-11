Sabalenki pripao maraton protiv Raducanu

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Bjeloruskinja je u napetom meču izborila prolaz u četvrto kolo.

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka u susretu je 3. kola WTA 1000 turnira u Cincinnatiju trebala čak tri sata i 12 minuta kako bi svladala Britanku Emmu Raducanu sa 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5).

Nakon maratona protiv Raducanu, Sabalenka će u osmini finala igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas koja je bez problema svladala Marokanku Taylor Townsend sa 6-4, 6-1.

