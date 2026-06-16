Sabalenka nakon bolnog poraza potražila stručnu pomoć: ‘Otišla sam psihologu’

“Nakon tog poraza otišla sam psihologu“, prenosi njezine riječi portal Tennis Temple.

“Bilo mi je nužno oporaviti se od tog neuspjeha. Stalno sam razmišljala o njemu. Bio je to vrlo težak poraz.“

Kada je shvatila da se sama ne može nositi s razočaranjem, odlučila je potražiti stručnu pomoć.

“Trebala mi je pomoć kako bih se udaljila od tog šoka i krenula dalje“, objasnila je najbolja tenisačica svijeta.

“Taj mi je potez jako pomogao. Na taj sam način mnogo naučila o sebi.“

Bjeloruskinja se trenutačno nalazi u Berlinu, gdje se priprema za sezonu na travi i pokušava se što bolje prilagoditi najbržoj podlozi. Upravo je Wimbledon jedini Grand Slam turnir na kojem nikada nije igrala finale. Na posljednja tri izdanja zaustavljena je u polufinalu.

Zanimljivo, Sabalenka tijekom karijere još nije osvojila nijedan naslov na travi, ni na manjim turnirima. Od ukupno 23 osvojena WTA naslova nijedan nije stigao na toj podlozi. Kada se tome pridoda i čak 20 izgubljenih finala, jasno je koliko joj trava predstavlja izazov.

Najbolja tenisačica svijeta samo je jednom u karijeri stigla do finala turnira na travi, i to u nizozemskom ‘s-Hertogenboschu. Zbog svega toga Wimbledon za Sabalenku i dalje ostaje jedan od najvećih izazova u karijeri.