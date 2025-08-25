Ružić u tijesnom meču ispala s US Opena

Podijeli :

Paul Bonser SPP via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić poražena je u prvom kolu posljednjeg Grand Slama sezone US Opena od Amerikanke Taylor Townsend s 4-6, 4-6.

Za 22-godišnju Čakovčanku bio je to premijerni nastup na nekom od Grand Slam turnira, dok je iskusna 29-godišnja Amerikanka jubilarni deseti put nastupila na terenima Flushing Meadowsa.

Nakon što su obje tenisačice držale svoje servise do rezultata 4-4, Townsend je u devetom gemu napravila break, a potom osvojila servis za 6-4 u prvom setu.

Amerikanka je novi break napravila na otvaranju drugog seta. Povela je 2-0, a prednost je zadržala do kraja osvojivši i drugi set rezultatom, 6-4. Ružić je u desetoj igri spasila dvije meč lopte, ali nažalost ne i treću.

Townsend u drugom kolu čeka Latvijka Jelena Ostapenko koja je bila bolja od Kineskinje Xiyu Wang sa 6-4, 6-3.

U ženskoj konkurenciji Hrvatska ima još jednu predstavnicu Donnu Vekić koja će igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas.

U nedjelju se od US Opena oprostio i Borna Ćorić koji je u prvom kolu izgubio od češkog tenisača Jirija Lehečke sa 6-3, 4-6, 6-7 (5), 1-6.

Što se tiče turnira tenisača, ostaju nam još dvije uzdanice. Dino Prižmić će večeras na teren, a s druge strane mreže će ga čekati Andrej Rubljov, dok će Marin Čilić, pobjednik US Opena 2014., u utorak pokušati svladati odličnog Kazahstanca Aleksandera Bublika.