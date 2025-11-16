Ružić izgubila, o putniku u elitni rang odlučuje dvoboj parova

Podijeli :

VCG 111593336827 via Guliver Images

Nakon dva pojedinačna dvoboja odlučujućeg susreta za plasman u elitni razred Billie Jean King Cupa Hrvatska i Češka u Varaždinu igraju 1-1.

Prvi bod Hrvatskoj osigurala je Petra Marčinko 6-3, 7-6 (6) pobjedom protiv Nikole Bartunkove, da bi potom Češkoj poravnanje donijela Linda Noskova 7-5, 6-4 uspjehom protiv Antonije Ružić.

Trenutačno najbolja hrvatska igračica Ružić, koja drži 75. mjesto na WTA ljestvici, protiv 13. igračice svijeta odigrala je ravnopravan dvoboj, ali u ključnim je trenucima Noskova ipak imala potez više.

Sjajna Marčinko dovela Hrvatsku nadomak plasmana u elitni rang

U prvom gemu je Ružić otela servis Noskovoj, potom povela i s 2-0, ali Čehinja je uzvratila osvojivši pet od sljedećih šest gemova za prednost 5-3 uz servis. Ipak, Noskova nije uspjela odmah zaključiti posao u prvoj dionici, Ružić je s nova dva uzastopna gema stigla do 5-5, ali kada je drugi put servirala za ostanak u setu nije uspjela izboriti “tie-break”.

Noskova je rano stvorila prednost u drugom setu, povela s 4-1, ali niti tada se Ružić nije predavala, stigla je do 4-4, no opet je pokleknula na svom početnom udarcu u situaciji kada je servirala za ostanak u dvoboju.

O ukupnom pobjedniku tako će odlučivati susret parova u kojem su za Hrvatsku nominirane Jana Fett i Petra Marčinko, a za Češku Lucie Havličkova i Dominika Šalkova.