Ruskinja slavila u kineskom finalu i srušila snove mladoj Austrijanki

Podijeli :

Guliver Image

Ruska tenisačica Ana Blinkova pobjednica je WTA 250 turnira u kineskom Jiujiangu s nagradnim fondom od 236.415 eura.

Ruskinja je u finalu nakon sat i 40 minuta igre pobijedila Austrijanku Lilli Tagger sa 6:3, 6:3.

28-godišnja Moskovljanka, 95. na svjetskoj ljestvici, osvojila je svoj drugi naslov na najvišoj razini i prvi od 2022. godine, kada je trijumfirala u rumunjskom Cluj-Napoci. Igrala je i u finalu Strasbourga 2023.

Tagger, 17-godišnja tenisačica iz Tirola, dobila je poseban poziv kineskih organizatora za nastup, a iznenađujuće je stigla do finala, ne izgubivši ni set do polufinala. Austrijanka je aktualna juniorska pobjednica Roland Garrosa i trenutno je 235. na WTA ljestvici. U svom prvom WTA finalu morala je priznati pobjedu deset godina starijoj ruskoj protivnici.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.