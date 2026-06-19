Rune još nije spreman za povratak, propušta i Wimbledon

“Najvažnije je da sam sve bliže potpunom oporavku i vrlo sam zadovoljan napretkom”, dodao je Rune.

Dancu je prošlog listopada na turniru u Stockholmu puknula Ahilova tetiva. Iako se tijekom oporavka često isticalo da rehabilitacija napreduje brže od očekivanog, pokazalo se da povratak ipak traje dulje nego što se predviđalo.

Zanimljivo, Rune je prošlog tjedna viđen kako u Monte Carlu trenira s Jannikom Sinnerom, no očito je procijenio da još nije spreman za povratak natjecateljskom tenisu na najvišoj razini.

U priopćenju njegova stručnog stožera navodi se kako i Ahilova tetiva i koljeno vrlo dobro reagiraju na terapiju te da se njegovo kretanje iz dana u dan poboljšava.

“Sada je sposoban trenirati maksimalnim intenzitetom tijekom duljih razdoblja”, stoji u službenom priopćenju.