Rumunjka u Clevelandu igrala kvalifikacije, a na kraju stigla do naslova

Rumunjska tenisačica Sorana Cirstea pobjednica je WTA turnira u Clevelandu, ona je u finalu nadigrala Amerikanku Ann Li sa 6-2, 6-4.

Za 35-godišnju Cirsteu, koja je u Clevelandu morala igrati kvalifikacije, ovo je treći WTA naslov u karijeri, a prvi od Istanbula 2021.

Ukupno joj je ovo bio sedmi finale u karijeri.

S druge strane, 25-godišnja Li ostala je na jednom naslovu i to iz kategorije WTA 125 osvojenom lani u Valenciji, dok je uz ovaj finale u Clevelandu izgubila i završni dvoboj u Bastadu prošle godine.

