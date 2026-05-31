Ukrajinski okršaj u četvrtfinalu Roland Garrosa!

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Nakon što je Marta Kostjuk nešto ranije izborila četvrtfinale Roland Garrosa, sada je isto to napravila i njezina sunarodnjakinja Elina Svitolina.

Podsjetimo, Kostjuk je bila bolja od četverostruke osvajačice Roland Garrosa Ige Swatek sa 7:5, 6:1, a u četvrtfinalu će igrati upravo protiv Svitoline.

Svitolina, koja je ujedno i sedma nositeljica u Parizu, pobijedila je 11. na svijetu Belindu Benčić sa 4:6, 6:4, 6:0.

Ukrajinske tenisačice dosad su se susrele dva puta na WTA Touru, a rezultat je 1:1.

Svitolina je 2018. slavila na Australian Openu, dok je 2024. na Masteru u Torontu bolja bila Kostjuk nakon tri seta.