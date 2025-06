Teniska legenda: Alcaraz je možda i bolji od velike trojke, ali…

Podijeli :

JulienxMattiax xLexPictorium by Guliver

Carlos Alcaraz ima sve kvalitete koje su imali i članovi „velike trojke“, možda je čak i iznad njih, rekao je legendarni američki tenisač Andre Agassi koji također nije mogao skriti oduševljenje španjolskim tenisačem.

Agassi je dodijelio pokale na Philippe-Chatrier stadionu nakon što je Alcaraz izveo veliki preokret, spasio tri vezane meč-lopte i u fantastičnom finalu pobijedio Jannika Sinnera, čime je obranio naslov pobjednika u Roland Garrosu. Time je Alcaraz došao do već petog Grand Slam trofeja u kratkoj karijeri.

„Nevjerojatno, ali Alcaraz ima defenzivnu brzinu kao i Đoković. Možda i veću. Ima tempo kao Nadal, ako ne i bolji od njega. Ima osjećaj za igru poput Federera, možda i izraženiji. On je definitivno u nekim segmentima igre bolji od svakog igrača iz „velike trojke“, ali to još ništa ne mora značiti. Povrede, sreća ili neke pogrešne odluke mogu jako utjecati na karijeru. Tko zna što će se događati u budućnosti njegove karijere, ali da je urnebesno dobar igrač to svakako“, rekao je Agassi koji je u karijeri osvojio osam Grand Slam naslova. Na sva četiri Grand Slam turnira je 55-godišnji Amerikanac trijumfirao, na pariškoj zemlji 1999. godine.

Alcaraz ima po dva trofeja u Roland Garrosu i Wimbledonu te jedan na US Openu. U New Yorku je 22-godišnjak ostvario premijerno slavlje na nekom od četiri najveća turnira, dogodilo se to 2022. godine.