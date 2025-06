Talijansko slavlje na Roland Garrosu, ‘miks’ osvojili Errani i Vavassori

Podijeli :

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver Images

Talijanska 38-godišnja tenisačica Sara Errani i njen 30-godišnji sunarodnjak Andrea Vavassori pobjednici su turnira mješovitih parova na Roland Garrosu, gdje su u finalnom dvoboju s uvjerljivih 6-4, 6-2 svladali američku kombinaciju Taylor Townsend - Evan King.

Talijanskom paru, koji zajedno nastupa od prošlogodišnjeg Wimbledona, ovo je drugi Grand Slam naslov. Prvi su osvojili na prošlogodišnjem US Openu, kad im se u finalu također suprotstavila Taylor Townsend, ali joj je u New Yorku partner bio sunarodnjak Donald Young. Townsend i King su prvi put zaigrali zajedno na ovom turniru.

Errani i Vavassori su bili postavljeni za treće nositelje i do trofeja su došli bez izgubljenog seta. Pobjeda im je donijela novčanu nagradu od 122.000 eura, dok će četvrti nositelji Townsend i King podijeliti upola manji iznos od 61.000 eura.

Errani će imati priliku osvojiti još jedan trofej u ženskim parovima, u kojima je s partnericom Jasmine Paolini stigla do polufinala. Evan King je sa sunarodnjakom Christianom Harrisonom došao do polufinala u konkurenciji muških parova te je i on još uvijek u igri za trofej.