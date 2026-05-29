Swiatek se osvetila sunarodnjakinji za poraz u Miamiju i zakazala okršaj s Kostyuk

Treća tenisačica svijeta Poljakinja Iga Swiatek pridružila se Ukrajinki Marti Kostyuk (WTA-15.) u četvrtom kolu Roland Garrosa u petak pobjedom od 6:4, 6:4 nad sunarodnjakinjom Magdom Linette (WTA-35-).

Četverostruka osvajačica Roland Garrosa tako se osvetila Linette za poraz koji joj je nanijela u prvom kolu WTA 1000 turnira u Miamiju u ožujku.

U nedjelju će se Swiatek u osmini finala suočiti s Kostyuk, Ukrajinkom koja je 2026. godine neporažena na zemljanoj podlozi.

Na terenu Philippe-Chatrier, i Swiatek i Linette su nekoliko puta gubile servis u prvom setu prije nego što je bolje rangirana poljska igračica konačno oduzela servis pri rezultatu 4:4.

Poljakinja, koja je prošle godine ispala u polufinalu Roland Garrosa nakon poraza od prve tenisačice svijeta Arine Sabalenke, nije osvojila naslov na zemljanoj podlozi od svoje četvrte pobjede u Parizu u lipnju 2024.

Ranije u prvom meču dana, Kostjuk je pobijedila Švicarku Viktoriju Golubić (WTA-82.) sa 6:4, 6:3. Za osvajačicu turnira u Rouenu i Madridu, rođena Kijevka ovo je četrnaesta uzastopna pobjeda na zemljanoj podlozi.

Kineska kvalifikantica Wang Xiyu (WTA-148.) je sa 6:3, 7:5 svladala Ukrajinku Juliju Starodubtsevu (WTA-55.), koja je iznenađujuće u drugom kolu pobijedila drugu tenisačicu svijeta Elenu Rybakinu.ž

U muškoj konkurenciji Rus Andrej Rubljov se drugu godinu zaredom probio do osmine finala nakon što je sa 7:5, 7:6(2) 7:6(2) pobijedio Portugalca Nuna Borgesa. Rus, koji je 11. nositelj, sljedeći će meč igrati protiv Australca Alexa de Minaura, osmog nositelja, ili Čeha Jakuba Mensika, 26. nositelja.