Swiatek ide kući: Ukrajinka izbacila četverostruku pobjednicu Roland Garrosa

Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk eliminirala je Igu Świątek u osmini finala Roland Garrosa.
Trenutačno 15. tenisačica svijeta bila je bolja od četverostruke pobjednice rezultatom 7:5, 6:1. U četvrtfinalu će igrati protiv pobjednice susreta između Eline Svitoline i Belinde Benčić.
Ukrajinka je tako ponovila svoj najbolji rezultat na Grand Slam turnirima i potvrdila da nedavni naslov u Madridu nije bio slučajan.
Prvi set bio je znatno neizvjesniji od drugog, a Marta je u dva navrata gubila servis. Potpuno neočekivano, neposredno prije tie-breaka, oduzela je servis Igi i povela u meču.
Nakon ranog breaka Poljakinje u prvom gemu drugog seta činilo se da nas očekuje velika borba, no Ukrajinka je potom nanizala šest gemova i prošla dalje.
