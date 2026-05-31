Swiatek ide kući: Ukrajinka izbacila četverostruku pobjednicu Roland Garrosa

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk eliminirala je Igu Świątek u osmini finala Roland Garrosa.

Trenutačno 15. tenisačica svijeta bila je bolja od četverostruke pobjednice rezultatom 7:5, 6:1. U četvrtfinalu će igrati protiv pobjednice susreta između Eline Svitoline i Belinde Benčić.

Ukrajinka je tako ponovila svoj najbolji rezultat na Grand Slam turnirima i potvrdila da nedavni naslov u Madridu nije bio slučajan.

A STATEMENT WIN FROM MARTA 💪 Kostyuk is into her first quarter-final in Paris! #RolandGarros pic.twitter.com/QawkygAbca — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2026

Prvi set bio je znatno neizvjesniji od drugog, a Marta je u dva navrata gubila servis. Potpuno neočekivano, neposredno prije tie-breaka, oduzela je servis Igi i povela u meču.

Nakon ranog breaka Poljakinje u prvom gemu drugog seta činilo se da nas očekuje velika borba, no Ukrajinka je potom nanizala šest gemova i prošla dalje.