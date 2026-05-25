Swiatek ekspresno do drugog kola Roland Garrosa

Poljska tenisačica Iga Swiatek opravdala je ulogu velike favoritkinje protiv Australke Emerson Jones i plasirala se u drugo kolo Roland Garrosa pobjedom u dva seta 6:1, 6:2.

U prvom kolu Swiatek je ispustila tek tri gema, sa 6:1, 6:2 je svladala australsku igračicu Emerson Jones. Iduća suparnica Poljakinje bit će češka tenisačica Sara Bejlek koja je dan ranije pobijedila Amerikanku Stephens sa 6:3, 6:2.

Šwiatek je u karijeri čak četiri puta osvajala naslov pobjednice u Roland Garrosu, najbolja je bila 2020., 2022., 2023. i 2024. godine.

Odmah na startu je ispala kineska tenisačica Qinwen Zheng koju je sa 6:4, 6:0 pobijedila Poljakinja Maja Chwalinska, igračica iz kvalifikacija i trenutačno tek 114. s WTA ljestvice.

Kroz meč je Zheng imala fizičkih problema, pogotovo tijekom drugog seta. Prije dvije godine Qinwen Zheng je na pariškoj zemlji osvojila zlatnu olimpijsku medalju nakon što je u finalnom meču bila bolja od hrvatske tenisačice Donne Vekić.

Prvu prepreku je preskočila Talijanka Jasmine Paolini koja je sa 7:5, 6:3 nadjačala Ukrajinku Dajanu Jastremsku. Prije dvije godine je 30-godišnja talijanska tenisačica igrala finale Roland Garrosa.

Kod tenisača je već u prvom kolu ispao Čeh Jiri Lehečka, 12. nositelj. Vrlo lako, sa 6:3, 7:6(3), 6-3 njega je pobijedio španjolski igrač Pablo Carreno Busta, danas 89. igrač s ATP ljestvice, a nekada i član najboljih deset tenisača na svijetu.

Jednostavno je prvo kolo prošao osmi nositelj Australac Alex de Minaur koji je sa 6:4, 6:4, 6:2 bio bolji od Britanca Tobyja Samuela, igrača iz kvalifikacija.