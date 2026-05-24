Slavila u prvom kolu pa zaplakala: ‘Projetkil je raznio zgradu 100 metara od kuće mojih roditelja’

Podijeli :

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Ukrajinka Marta Kostyuk postala je prva tenisačica na ovogodišnjem Roland Garrosu koja je izborila plasman u drugo kolo. To je učinila pobjedom od 6:2, 6:3 protiv Ruskinje Oksane Selekhmeteve koja sada predstavlja Španjolsku. Nakon tog meča dala je emotivnu izjavu na terenu.

“Ponosna sam na sebe danas. Ovo je bio jedan od najtežih mečeva u mojoj karijeri. Jutros je, 100 metara od kuće mojih roditelja, projektil uništio zgradu. Bilo je jako teško jutro. Nisam znala kako će se odviti ovaj meč.

Nisam znala kako ću se snaći, plakala sam cijelo jutro. Ne želim pričati o sebi danas. Drago mi je što sam izborila drugo kolo, ali sve moje misli su sada s Ukrajinom. Hvala svima koji su došli danas. Slava Ukrajini.”

Zašto je toliko bitno biti na terenu danas?

“Zato što je za sve važno da ustrajemo. Moj najveći uzor su ljudi koji žive u Ukrajini. Probudim se ujutro i gledam te ljude koji nastavljaju živjeti svoje živote, pomažu ljudima kojima je to potrebno. Znala sam da će danas biti puno ukrajinskih zastava i da će me brojni Ukrajinci podržati. Došli su i moji prijatelji iz Ukrajine, drago mi je što su tu.