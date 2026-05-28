Sinneru pozlilo pa šokantno ispao s Roland Garrosa

Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner niti ove godine neće osvojiti Roland Garros, jedini "grand slam" turnir koji u još nedostaje u karijeri, on je u 2. kolu izgubio od Argentinca Juana Manuela Cerundola nakon što je dobio prva dva seta te vodio sa 5:1 u trećem.

Sinner je promarširao kroz prva dva seta dobivši ih sa 6:3 i 6:2 te je lakoćom stigao do 5-1 u trećem da bi tada započeli njegovi fizički problemi. Cerundolo je dobio 15 uzastopnih poena s kojima je stigao na 5:4 i 0:40 na servis Sinnera kada je Talijan zatražio medicinsku pomoć. Žalio se na mučninu te je napustio teren, ali kada se vratio Cerundolo je nastavio svoj niz gemova te dobio treći set sa 7:5.

Uslijedila je nova 10-minutna pauza tijekom koje je Sinner opet napustio teren, no niti ta duga stanka nije mu pomogla da se oporavi. Iako Sinner nije predao dvoboj, bilo je jasno kako se ne osjeća dobro pa je Argentinac dobio četvrti i peti set sa 6:1, 6:1.

Sinner je ove godine na Roland Garros stigao s nizom od 29 pobjeda, taj je niz nakon 1. kola zaokružen na 30, ukupno je ove godine imao omjer 37-2 prije no što mu se dogodio kolaps kada je bio na gem do prolaska u 3. kolo.

Lani je Sinner u finalu Roland Garrosa imao tri meč-lopte protiv Carlosa Alcaraza samo da bi Španjolac na kraju slavio sa 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (2).