Senzacija u Roland Garrosu: Poljska kvalifikantica postala najniže rangirana finalistica u povijesti turnira

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U polufinalu Roland Garrosa Maja Chwalinska, poljska kvalifikantica, je s 2-0 u setovima bila bolja od ruske tenisačice Diane Shnaider te je tako ispisala povijest pariškog turnira.

Naime, poljska tenisačica je prije turnira bila na 114. mjestu te je morala igrati kvalifikacije. Uspješno ih je apsolvirala s tri uzastopne 2-0 pobjede da bi svoju dobru formu nastavila i u glavnom ždrijebu. Redom su padale Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry te Anna Kalinskaya, a sada je u polufinalu svladala i Dianu Shnaider.

To je učinila u izjednačena dva seta rezultatom 7:6(4), 6:4. Tako je 114. tenisačica svijeta ispisala povijest postavši najniže rangirana tenisačica u finalu Roland Garrosa. Tu čast dosad je držala Rumunjka Florenta Mihai koja je davne 1977. godine u finale ušla kao 56. igračica svijeta.

U finalu Roland Garrosa Chwalinska će igrati protiv 19-godišnje Mirre Andreeve.