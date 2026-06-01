Sabalenka nije dopustila iznenađenje i pobijedila Osaku

Podijeli :

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Najbolja tenisačica svijeta Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa.

Sabalenka je u dva seta svladala Naomi Osaku rezultatom 7:5, 6:3. Za pobjedu joj je trebalo 89 minuta.

Nije izgledalo da će Sabalenka imati lagan posao jer je Osaka na početku meča povela 2:0. Ipak, Bjeloruskinja je odmah uzvratila oduzimanjem servisa, a prvi set prelomila je novim breakom u 11. gemu. Vodstvo od 1:0 u setovima potom je potvrdila na svom servisu.

U drugom setu bilo je manje neizvjesnosti. Sabalenka je prvu priliku za break imala u petom gemu, a otpor suparnice konačno je slomila u sedmom. Pokazalo se da joj je to bilo dovoljno za pobjedu.

U četvrtfinalu Sabalenku očekuje dvoboj protiv ruske tenisačice Diane Shnaider.