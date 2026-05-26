Ružić doznala protivnicu u drugom kolu Roland Garrosa

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić saznala je suparnicu u drugom kolu Grand Slam turnira Roland Garros, na pariškoj zemlji slijedi joj dvoboj protiv 19. igračice na svijetu, Amerikanke Madison Keys.

Jednostavno je Keys pobijedila u prvom kolu belgijsku tenisačicu Hanne Vandewinkel sa 6-3, 6-0. Niti jedan svoj servis gem nije izgubila u meču 31-godišnja Keys, dok je u prvom setu napravila jedan, a u drugoj dionici tri breaka.

Ranije u utorak Ružić je ostvarila premijernu pobjedu u karijeri na Grand Slam turnirima, svladala je u prvom kolu Amerikanku Ashlyn Krueger s 3-6, 6-2, 6-2.

Nikada međusobno nisu igrale Ružić i Keys kojoj je najveći uspjeh u karijeri osvajanje Australian Opena prošle godine. Na Roland Garrosu Keys je najbolji rezultat ostvarila 2018. kada je igrala polufinale u kojem je izgubila od sunarodnjakinje Sloane Stephens. Te je godine Roland Garros osvojila Rumunjka Simona Halep.