Rubljov u tri tijesna seta do osmine finala, Cirstea bez izgubljenog gema protiv Argentinke

Podijeli :

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Ruski tenisač Andrej Rubljov, jedanaesti nositelj Grand Slam turnira Roland Garros, plasirao se u osminu finala nakon pobjede protiv Portugalca Nuna Borgesa u trećem kolu od 7-5, 7-6(2), 7-6(2).

Nijanse su odlučivale u svakom od tri seta, ali je Rubljov ovaj put, što nije baš karakteristično za njega, zadržao psihološku stabilnost i u svim je ključnim trenucima meča bio korak ispred svog suparnika.

Paragvajac frustriran nakon ispadanja s Roland Garrosa: ‘Muškarac je trebao suditi ovakav meč’ Swiatek se osvetila sunarodnjakinji za poraz u Miamiju i zakazala okršaj s Kostyuk

U osmini finala Rubljov čeka pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Australac Alex De Minaur i Čeh Jakub Menšik.

Nakon što su Poljakinja Iga Šwiatek i Ukrajinka Marta Kostjuk u ranijem dijelu programa opravdale status favoritkinja i probile se među šesnaest najboljih gdje će igrati međusobno, isto je nakon njih napravila 19-godišnja Ruskinja Mira Andrejeva koja je svladala Čehinju Marie Bouzkovu sa 6-4, 6-2.

U osmini finala osma nositeljica Andrejeva će igrati protiv Švicarke Jill Teichmann, jedne od najugodnijih iznenađenja dosad u Roland Garrosu. Teichmann je u trećem kolu iznenadila i svladala 10. nositeljicu Čehinju Karolinu Muchovu sa 6-1, 7-5. U Rabatu, na turniru uoči Roland Garrosa, Teichmann je u polufinalu izgubila od hrvatske tenisačice Petre Marčinko koja je u Maroku osvojila svoj premijerni WTA turnir u karijeri.

Najlakše je osminu finala izborila 18. nositeljica Rumunjka Sorana Cirstea koja u meču trećeg kola nije izgubila niti jedan gem, prohujala je s pobjedom 6-0, 6-0 pored Argentinke Solane Sierre. Nova suparnica Cirstee bit će Kineskinja Xiyu Wang koja je nadjačala Ukrajinku Starodubcevu sa 6-3, 7-5.