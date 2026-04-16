Roland Garros povećao nagradni fond za 10 posto u odnosu na 2025.

Ukupni nagradni fond za drugi Grand Slam turnir sezone Roland-Garros ove godine iznosit će 61,7 milijuna eura, što je povećanje od 9,5 posto u odnosu na prošlu godinu, a bit će podijeljen među svim sudionicima, uključujući 2,8 milijuna eura za pobjednike u muškoj i ženskoj pojedinačnoj konkurenciji, objavili su organizatori u četvrtak.

Raspodjela nagradnog fonda kreće se od 24.000 eura za poraz u prvom kolu kvalifikacija u pojedinačnoj konkurenciji do 2,8 milijuna eura za pobjednika, u usporedbi s 2,5 milijuna eura prošle godine.

Plasman u glavni ždrijeb donosi minimalno 87.000 eura (eliminacija u prvom kolu). Otprilike 187.000 eura obećano je onima koji ispadnu u trećem kolu te 750.000 eura za poraz u polufinalu.

Roland-Garros nudi veći nagradni fond od Australian Opena (4,15 milijuna australskih dolara u 2026., otprilike 2,5 milijuna eura, ali manji od Wimbledona (tri milijuna britanskih funti u 2025., 3,4 milijuna eura) i US Opena (pet milijuna američkih dolara u 2025., 4,3 milijuna eura).

Ove godine turnir počinje 24. svibnja i igra se do 7. lipnja.