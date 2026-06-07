Potez o kojem se priča: Nova senzacija pokorila Roland Garros, a Đoković joj se obratio na čak dva jezika

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AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Novak Đoković ništa ne propušta u tenisu, pa ni ženska finala Grand Slamova.

Srpski tenisač odmah je reagirao na trijumf Mire Andrejeve na Roland Garrosu. Đoković, kao poznati poliglot, pola svoje čestitke uputio je na ruskom, a pola na engleskom jeziku.

“Bravo Mira“, napisao je na materinskom jeziku nove prvakinje.

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A onda je na engleskom dodao:

“Želim ti još mnogo njih“.

Dok Đoković govori sedam, a možda i više jezika, i 19-godišnja Andrejeva izrasta u poliglotu. Nakon dodjele pehara obratila se publici prvo na engleskom, potom na francuskom i na kraju na ruskom. Inače, njezina je baza u Cannesu, u istoj akademiji u kojoj trenira i Daniil Medvedev.

Čestitke novoj pariškoj prvakinji uputila je i Ana Ivanović. Pobjednica istog turnira prije čak 18 godina, na Twitteru (platformi X) poručila je kolegici:

“Čestitke Miri Andrejevoj! Prva Grand Slam titula, kakvo nevjerojatno postignuće! Također i sjajan nastup Maje Chwalińske kroz cijeli turnir.“