Pavić i Arevalo ostali bez četvrtfinala Roland Garrosa

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora neće igrati u četvrtfinalu Grand Slam turnira u Roland Garrosu nakon što su od Nizozemaca Sandera Arendsa i Davida Pela izgubili meč osmine finala.

Nakon dva sata i 40 minuta Arends i Pel su pobijedili sedme nositelje s 3-6, 7-6(7), 7-6(10-8) čime su bili kobni za još jednog hrvatskog tenisača na ovogodišnjem Roland Garrosu. Kolo ranije su Arends i Pel pobijedili Nikolu Mektića i Amerikanca Austina Krajiceka.

U prvom setu, koji je trajao nešto više od pola sata, Paviću i Arevalu je jedan break bio dovoljan za startnu prednost u setovima, a do njega su došli kod vodstva 3-2. U drugoj dionici Pavić i Arevalo su do breaka stigli kod 5-5, a potom su kod 6-5 servirali za plasman u četvrtfinale.

Bio je to trenutak kada su Nizozemci došli do prvog breaka u meču, iskoristili su treću break-šansu i izjednačili na 6-6. U tie-breaku su Nizozemci bili stalno u prednosti iako su Pavić i Arevalo uspjeli spasiti četiri set-lopte suparnika, tri kod 3-6 i jednu kod 6-7. Do preokreta ipak nisu stigli pa je o pobjedniku odlučivao treći set.

Izgubljeni drugi set nije ostavio baš traga na Paviću i Arevalu koji su treći otvorili s 2-0, ali su odmah potom izgubili prednost i Nizozemci su izjednačili na 2-2.

Trajala je potom ravnopravna borba bez breaka sve do odlučujućeg tie-breaka u kojem je nizozemska kombinacija bila u konstantnoj prednosti od startnih 3-0. Potom su kod 7-6 Arends i Pel nanizali tri poena i izborili plasman u četvrtfinale.

Roland Garros, osmina finala parova:

Sander Arends / David Pel (Niz) – Mate Pavić / Marcelo Arevalo (Hrv, Sal/7) 3-6, 7-6(7), 7-6(10-6)