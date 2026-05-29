Paragvajac frustriran nakon ispadanja s Roland Garrosa: ‘Muškarac je trebao suditi ovakav meč’

Publika je tijekom cijelog susreta glasno bodrila domaćeg igrača, a Vallejo smatra da je sutkinja Carvalho trebala odlučnije reagirati.

“Potreban je velik autoritet kako bi se suprotstavilo publici. Navijači su često prelazili granicu, ali razumijem da su navijali za svog igrača. Bili su vrlo glasni i to mu je pomagalo”, izjavio je Vallejo.

Posebno mu je zasmetalo što je, prema njegovim riječima, Kouame često dobivao dodatno vrijeme za oporavak.

“Ležao je na terenu, odugovlačio između poena, a publika je znala vikati i po minutu bez igre. U meču u kojem fizička priprema igra veliku ulogu, svaki dodatni predah puno znači. Iskreno, ni sutkinji nije bilo lako kontrolirati takvu atmosferu”, dodao je Paragvajac.