Nova senzacija na Roland Garrosu: Poljakinja od kvalifikacija do polufinala

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Poljakinja Maja Chwalinska plasirala se u polufinale pariškog Grand Slama, nakon što je u dva seta svladala Ruskinju Anu Kalinskaju 7:6(7:3), 6:3.

Poljakinja, inače 114. tenisačica svijeta, prva je kvalifikantica od 2020. godine koja je stigla do polufinala Roland Garrosa i tek četvrta u povijesti Open Ere.

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Na terenu Philippe Chatrier uopće se nije moglo vidjeti da je Kalinskaja 90 mjesta bolje plasirana tenisačica. Doduše, Ruskinja je autoritativno krenula i napravila break na samom startu. A onda je uslijedilo pet vezanih gemova za Poljakinju. Međutim, tu nije bio kraj prvom setu.

Ruskinja se vratila i izborila tie-break, nakon kojeg je Chwalinska ipak zasluženo dobila prvi set. Tie-break je dobila s 7:3 za 1:0. Poljakinja je i u drugom setu napravila dvostruki break i povela 4:1. Kalinskaja je momentalno vratila jedan break, ali Chwalinska nije dopustila dodatno primicanje, već je uzvratila novim breakom, povela 5:2 i servirala za meč.

Međutim, ni u tom trenutku nije uspjela završiti set u prvom pokušaju, već je dopustila break pa je Ruskinja smanjila na 5:3. No, učinila je to već u sljedećem gemu, novim breakom.

Chwalinska će u polufinalu igrati protiv pobjednice dvoboja Sabalenka – Shnaider.