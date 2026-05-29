Nova bizarna scena na Roland Garrosu: Saplela se u reklamu i morala predati meč

Još jedan bizaran incident u Parizu.
Već nekoliko godina u Parizu se govori o reklamama u stražnjim dijelovima terena. Bilo je nekoliko manjih nezgoda, a sada i jedna koja je Turkinju Zeynep Sönmez koštala daljnjeg nastupa.
Prije nekoliko dana Alexander Blockx je izvrnuo skočni zglob na prekrivačima na stražnjem dijelu terena – prvo je prozvao organizatore, pa povukao tu izjavu…
Vidjet ćemo što će reći Sönmez, koja je nakon samo dva gema morala predati meč u parovima.
Baš kao i u Blockxovom slučaju, ni ovdje tužba nije isključena.
