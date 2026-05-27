Ništa od okršaja s Đokovićem: Prižmić vodio 2:0 u setovima pa ispao s Roland Garrosa

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio plasirati u treće kolo Roland Garrosa nakon što je u dvoboju drugog kola izgubio od Brazilca Joao Fonesece sa 6:3, 6:4, 3:6, 1:6, 2:6.

Hrvatski tenisač je vodio 2-0 u setovima, no Brazilac je sjajnom igrom u nastavku uspio okrenuti rezultat.

Bio je to okršaj dvije velike teniske nade, 20-godišnjeg Splićanina i 19-godišnjeg igrača iz Rio de Janeira. Mladi Brazilac je bio favorit, trenutačno drži 30. mjesto na ATP ljestvici, a iza njega su i dvije ATP titule. No, Prižmić, koji je trenutačno na 72. mjestu, bio je u sjajnoj formi nakon što je na Mastersu u Rimu dogurao do osmine finala, dok je u Madridu zapeo na jednoj stepenici prije. Ključni trenutak prvog seta bio je osmi gem u kojem je Prižmić napravio break za 5:3, a potom obranio servis za vodstvo 1:0 u setovima. U drugom setu gledali smo sličan rasplet. Do rezultata 4:4 tenisači su držali svoje servise, a potom je Prižmić došao do breaka, a zatim odservirao za 6:4 i 2:0 u setovima. Brazilac se vratio u život u trećem setu. Poveo je 4:1 uz jedan break i prednost je održao do kraja seta dobivši taj period igre sa 6-3. Nažalost, četvrti je set protekao u potpunoj dominaciji mladog Brazilca. Pri rezultatu 1:1, Fonseca je napravio prvi break, a pri vodstvu 3:1 još jednom je oduzeo servis svom suparniku. Za svega 35 minuta dobio je set sa 6:1 gurnuvši meč u peti set. Prižmić nije uspio pronaći izgubljeni ritam i Brazilac je dominirao i odlučujućim setom. Pri vodstvu 2:1 “breaknuo” je Prižmića, a kod rezultata 5:2 još jednim oduzetim servisom je zaključio priču nakon tri sata i 30 minuta igre.

Prižmić je tako ostao na jednoj Grand Slam pobjedi, dok će Fonseca u trećem kolu igrati protiv Novaka Đokovića (ATP – 4.). Srpski tenisač je u svom meču drugog kola svladao Francuza Valentina Royera (ATP – 74.) sa 6:3, 6:2, 6:7, 6:3.