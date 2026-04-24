‘Ne vidim kako će Alcaraz moći igrati na Roland Garrosu’

Roland Garros 24. tra 2026
Patrick Mouratoglou, jedan od najpoznatijih trenera, ali i vlasnik jedne od najboljih akademija na svijetu, ne vjeruje da će Carlos Alcaraz biti spreman za obranu trofeja na pariškom Grand Slamu.

“Na temelju informacija koje imamo, ne vidim kako će on moći igrati na Roland Garrosu”, kaže francuski stručnjak koji se proslavio radom sa Serenom Williams, koja je s njim osvojila deset najvećih trofeja.

Mouratoglou je bio i s Holgerom Runeom kada je imao onu sjajnu seriju krajem 2022., ali se nedavno nije proslavio radom s Naomi Osakom.

“S jedne strane, zadovoljan sam što je Carlos odlučio više brinuti o svojoj karijeri i budućnosti, a manje o kratkoročnim ciljevima.”

Patrick potom objašnjava kako je došao do zaključka da su male šanse da se Španjolac bori za treći uzastopni naslov u Parizu.

“Koliko je ozbiljna njegova ozljeda? Nemam pojma. Možda i nije toliko ozbiljna. Ali moje iskustvo mi govori da, ako su odlučili staviti mu ruku u gips, to nije dobar znak. Prvo, jer zglob mora biti potpuno miran. Drugo, mora biti u gipsu još jedan, dva ili tri tjedna – nitko još ne zna koliko.”

Alcaraz se povukao nakon pobjede u prvom kolu u Barceloni, potom je odustao od nastupa u Madridu, da bi se na ceremoniji dodjele Laureusa u ponedjeljak pojavio s ručnim zglobom u gipsu i rekao da još ne zna hoće li igrati u Rimu i Parizu, te da će to ovisiti o narednim pretragama.

“Dok je ruka u gipsu, mišići ne rade, počinje atrofija i poslije će biti potrebno vrijeme da se vrate u formu”, objašnjava Mouratoglou.

“Zato mi je u ovom trenutku nezamislivo da će on moći igrati u Parizu.”

