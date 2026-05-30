Na terenu su proveli ukupno 11 sati, sad će igrati međusobno za četvrtfinale Roland Garrosa

Jon Bromley via Guliver Images

Talijanski tenisač Matteo Berrettini plasirao se u osminu finala Roland Garrosa nakon što je pobijedio Argentinca Francisca Comesanu sa 7:6 (3), 5:7, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (13) nakon više od pet sati igre.

Bio je to maraton od pet setova koji je trajao pet sati i 16 minuta. Berrettini je spasio dvije meč-lopte, iskoristivši svoju petu meč-loptu.

“Bio je to nevjerojatan meč, stvarno sam se morao snaći i dao sam sve od sebe. Francisco je odigrao nevjerojatan meč”, kazao je Berrettini koji se plasirao u osminu finala prvi put nakon 2021.

U osmini finala će igrati protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola koji je poslije čak šest sati igre eliminirao Španjolca Martina Landalucea 6:4, 6:7 (7), 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (8).

Cerundolo je u prethodnoj rundi izbacio najboljeg tenisača svijeta Jannika Sinnera, a ovo mu je sada najbolji Grand Slam rezultat karijere. Berrettini je, podsjetimo, finalist Wimbledona iz 2021. godine i bivši šesti igrač svijeta.