Mirra Andreeva osvojila Roland Garros i postala najmlađa osvajačica turnira još od legendarne srpske tenisačice

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U finalu ženskog Roland Garrosa s 2-0 u setovima slavila je 19-godišnja Mirra Andreeva. Ruskinja je sa 6:3, 6:2 bila bolje od kvalifikantice Maje Chwalinske koja je plasmanom u finale postala najniže rangirana tenisačica koja se borila za naslov u Roland Garrosu.

Osma tenisačica svijeta od početka je pokazala kvalitetu u odnosu na 114. Poljakinju. Tako je više puta imala break prednosti, a ključno razdoblje bilo je od zaostatka 3:2 jer je tada Andreeva osvojila četiri gema u nizu za osvajanje prvog seta sa 6:3.

U drugom setu je mlada Ruskinja znatno podigla svoju razinu igre te je Chwalinsku ostavila na dva osvojena gema. Tako je sa 6:3, 6:2 osvojila Roland Garros, njen prvi Grand Slam u karijeri.

Ovom pobjedom Andreeva je postala najmlađa osvajačica Roland Garrosa još od 1992. godine kada je s 18 godina, sedam mjeseci i četiri dana turnir osvojila Monica Seles, Srpkinja koja je kasnije predstavljala i SAD. Andreeva je svoj naslov u Parizu osvojila s 19 godina, jednim mjesecom i osam dana.

Seleš je inače u tom finalu 1992. godine porazila Njemicu Steffi Graf. Indirektno je zbog Graf i nastradala 1993. u US Openu. Tada je navijač Njemice uletio na teren i nožem ozlijedio Seles. Nakon te ozljede Seles je uspjela osvojiti još jedan Grand Slam, 1996. na Australian Openu.