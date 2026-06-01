Mektić s Amerikankom izborio polufinale na Roland Garrosu

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegova partnerica Amerikanka Asia Muhammad plasirali su se u polufinale mješovitih parova Roland Garrosa.

U četvrtfinalu su Mektić i Muhammad svladali Novozelanđanku Erin Routliffe i Šveđanina Andrea Goranssona sa 5-7, 6-4, 14-12 te su pritom spasili dvije meč-lopte tijekom tie-breaka trećeg seta. U polufinalu će američko-hrvatska kombinacija igrati protiv Kanađanke Gabriele Dabrowski i Amerikanca Evana Kinga.

Mogli su Mektić i Muhammad i lakše završiti posao jer su u prvom setu propustili vodstvo 5-3. U prvoj dionici potom su Routliffe i Goransson dobili četiri gema zaredom i poveli 1-0 u setovima. U drugoj dionici Mektić i Muhammad su uz jedan break došli do izjednačenja.

U tie-breaku trećeg seta Mektić i Muhammad su spasili dvije meč-lopte, izvukli su se kod rezultata 7-9. Potom su hrvatski tenisač i američka tenisačica iskoristili četvrtu meč-loptu za pobjedu i plasman među četiri najbolja para.