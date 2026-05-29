Mektić i Krajicek propustili dvije meč-lopte pa ispali s Roland Garrosa

xDomenicoxCippitelli IPAxSportx via Guliver

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek poraženi su u meču drugog kola parova, na pariškom Grand Slam turniru u Roland Garrosu.

Bolji su od 12. nositelja bili nizozemski tenisači Sander Arends i David Pel s 4-6, 7-6(7), 7-6(12-10), a tijekom posve izjednačene borbe koja je trajala tri sata Mektić i Krajicek su propustili dvije meč-lopte.

U prvom setu je hrvatsko-američkoj kombinaciji jedan break bio dovoljan da dođu u prednost u setovima. Suparnicima su oduzeli servis kod 3-3. U drugoj dionici svaka je kombinacija napravila po jedan break pa je odluka pala u izjednačenom tie-breaku gdje niti jedan par nije imao dva poena razlike. Na kraju su Nizozemci bili za nijansu bolji te su dobili taj dio igre s 9-7 za 1-1 u setovima, a Mektić i Krajicek su prvu meč-loptu propustili kod vodstva 6-5.

U trećem setu nije bilo break gemova pa se opet otišlo sve do odlučujućeg tie-breaka gdje su opet bolji bili Nizozemci, ovaj put s 12-10. I tada su Mektić i Krajicek propustili jednu meč-loptu, kod vodstva 9-8.

Tako se neće dogoditi hrvatski derbi u trećem kolu za što je postojala mogućnost. Nizozemci Arends i Pel čekaju u trećem kolu pobjednika iz ogleda u kojem se sastaju Mate Pavić i Marcelo Arevalo s jedne strane te Amerikanac Galloway i Australac Peers s druge strane.