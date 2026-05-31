Lani u ovo doba bio je 707. na svijetu, sada je u četvrtfinalu Roland Garrosa i blizu top 20!

Podijeli :

Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Images

Prvi četvrtfinalist Roland Garrosa u muškoj konkurenciji je Rafael Jodar, Španjolac koji je porazio sunarodnjaka Pabla Carrena Bustu nakon što je izgubio prva dva seta.

Nastavlja se godina iz snova za Rafaela Jodara. Tek devetnaestogodišnji Madriđanin senzacionalno je početkom travnja osvojio ATP 250 turnir u Marakešu, potom igrao polufinale Barcelone, četvrtfinala Madrida i Rima te izborio status 27. nositelja na Roland Garrosu. I tu nije stao.

Na pariškom Grand Slamu plasirao se u četvrtfinale porazivši sunarodnjaka Pabla Carrena Bustu 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Čudesan je to nastavak Jodarova uspona ako znamo da je Španjolac lani u ovo doba bio 707. igrač ATP liste! Odličnim igrama na Challengerima do kraja je godine ušao u top 200, a ove godine i u 100.

Prolaskom u četvrtfinale Roland Garrosa u poretku uživo skočit će najmanje do 22. mjesta, što će mu biti najbolji renking karijere. Još jedna pobjeda gura ga odmah među 20, a do nje će pokušati doći protiv drugog nositelja Alexandera Zvereva koji je u tri seta bio bolji od nizozemskog ‘lucky losera’ Jespera de Jonga.

U nedjelju se igraju još dva meča osmine finala (Menšik – Rubljov, Ruud – Fonseca), a u ponedjeljak preostali mečevi te runde, iz gornjeg dijela ždrijeba.