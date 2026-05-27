Hrvatski trener otišao usred meča Ribakine: ‘Nisam iznenađena što me to vi pitate’

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Hrvatski trener Stefano Vukov, trener Elene Ribakine, napustio je ložu na Roland Garrosu usred meča s Julijom Starodubcevom. Kontroverze, tvrdi Ribakina, nema.

Vukov – koji je svojedobno bio suspendiran zbog „psihičkog i fizičkog nasilja“, ali kojeg je Ribakina cijelo vrijeme branila – vodio je Elenu do naslova na Wimbledonu 2022., a uz njega je igrački ponovno procvjetala od početka ove godine.

“Nisam iznenađena što to pitanje dolazi od vas“, rekla je Ribakina reporteru New York Timesa.

“Bio je (Stefano) tamo, pa je otišao usred meča. Osjeća se jako loše proteklih dana, rekao mi je da će pokušati ostati, ali nije uspio. To nije bilo iznenađenje, razgovarali smo o tome“, rekla je 26-godišnja Ribakina i dodala:

“Iz tima su mi govorili da pokušam zadržati energiju i da moram igrati brže zglobom zbog uvjeta i visokih lopti“.

“Veoma sam razočarana, jako sam razočarana, to je daleko od dobre razine s moje strane“, kaže Ribakina.

Na pitanje da općenito ocijeni sezonu na zemlji – u kojoj je osvojila Stuttgart, ali ispala u osmini finala Madrida i četvrtfinalu Rima – Ribakina odgovara:

“Sada mi je teško pričati o tome. Ne mogu reći da je zemlja bila tako uspješna… Jesam osvojila Stuttgart, ali to je u dvorani, specifični uvjeti… Osjećala sam se sjajno na treninzima ovdje, mislila sam da mogu podići razinu, ali ovo je bilo baš loše. Nisam uspjela pronaći način za pobjedu“.