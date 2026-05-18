Hrvatska tenisačica porazom u kvalifikacijama Roland Garrosa zaključila igračku karijeru

Hrvatska tenisačica Tereza Mrdeža odigrala je posljednji meč u profesionalnoj karijeri, oprostila se porazom u kvalifikacijama Roland Garrosa.

Mrdeža (35) je već godinama neaktivna na WTA Touru, ali je ove godine odlučila aktivirati zaštićen renking i nastupiti u kvalifikacijama Australian Opena i Roland Garrosa.

U Melbourneu je izgubila u prvom kolu od Srpkinje Teodore Kostović, a u Parizu od Sofije Costoulas iz Belgije, 144. tenisačice svijeta. Završilo je 6:0, 6:2 za 63 minute igre.

No rezultat je u ovom slučaju bio sporedan. Prema najavama, iskusnoj Puljanki ovo će biti oproštaj od profesionalne karijere u kojoj je najbolji plasman ostvarila 2015. godine kada je bila 150. u svjetskom poretku.

Aktivno je prestala igrati još 2022. godine, u međuvremenu je postala majka i počela se baviti trenerskim poslom.