Gotov je ždrijeb Roland Garrosa, evo protiv koga kreću hrvatski tenisači!

Guliver Image

U Parizu je održan ždrijeb ovogodišnjeg Roland Garrosa.

Glavni turnir kreće u nedjelju, a sada je poznat raspored prvih kola.

Dino Prižmić na startu će igrati protiv kvalifikanta ili sretnog gubitnika, dok bi u drugom kolu mogao zaigrati protiv Joaoa Fonsece.

Marin Čilić u prvom će kolu odmjeriti snage s Moiseom Kouameom (WC), a prolaskom bi se susreo s pobjednikom meča Cameron Norrie i Adolfo Daniel Vallejo.

Antonia Ružić na startu igra protiv kvalifikantice, dok je u drugom kolu vjerojatna protivnica čeka Madison Keys.

Petra Marčinko kreće protiv Njemice Eve Lys dok je drugom kolu vjerojatna protivnica Sorana Cirstea.

Donna Vekić u prvom će kolu igrati protiv dobitnice wild carda Alice Tubello, a prolaskom bi zakazala okršaj s boljom iz meča Naomi Osake i Laure Siegemund.

