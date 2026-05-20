Gojo spasio dvije meč-lopte i u drami izborio posljednje kolo kvalifikacija za Roland Garros

xEibner-Pressefoto JennixMaulx via Guliver

Kakva drama viđena je na meču Borne Goje i Henriquea Roche u drugom kolu kvalifikacija za Roland Garros. Nakon nešto manje od dva i pol sata igre do pobjede od 2-1 u setovima je stigao Splićanin, ali na nimalo lagan način.

Prvi set Gojo je osvojio sa 6:3 da bi u drugom Portugalac izjednačio s istim rezultatom te je preuzeo kontrolu igre. Početkom trećeg seta stigao je do prednosti od 3:1 da bi se Gojo vratio do 3:3. Tada ponovno Splićanin gubi servis, ali se i ekspresno vraća na 4:4 te do kraja meča nema više breakova.

Značilo je to da se otišlo u tie-break gdje se u na Grand Slamovima u posljednjem setu igra do 10 osvojenih poena. Tako rani zaostatak od 5-2 nije bio dramatičan za Goju, no zato je dramatičan zaostatak bio kod 9-7. Uspio je prvu meč-loptu Gojo spasiti na svom servisu da bi na drugoj proživio pravu dramu.

Rocha je imao kontrolu u poenu te je poslao jednu dubinsku loptu koja je, po mišljenju suca, završila na crti. Gojo je pogledao trag, ali nije prekinuo poen te je bacio visoku lopticu na smash Portugalca. Naizgled jednostavan udarac, Rocha je zakucao u mrežu te je Gojo nakon toga osvojio još dva poena i sa 6:3, 3:6, 7:6(9) došao do prolaska u treće kolo kvalifikacija protiv Austrijanca Jurija Rodionova.

Svoje mjesto u finalnom kolu nije osigurao Matej Dodig koji je sa 6:1, 6:4 izgubio od Huga Delliena.