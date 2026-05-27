Fonseca: Pokušat ću pobijediti najboljeg svih vremena, Novaka Đokovića! Prižmić me uništavao

AntonioxBorga via Guliver

João Fonseca nije skrivao oduševljenje zbog predstojećeg dvoboja s Novakom Đokovićem, istaknuvši da mu je upravo to bio jedan od ciljeva – dobiti priliku igrati protiv srpskog tenisača dok je još na Touru.

“To je veliko zadovoljstvo. Uvijek sam govorio da želim biti u njegovom dijelu ždrijeba, jer neće igrati još dugo – a želim imati to iskustvo. Želim uživati. Ovo je san. Uživat ću protiv najboljeg svih vremena. Nadam se da ću igrati dobro. Naravno, uz dužno poštovanje, pokušat ću pobijediti u ovom meču“, rekao je Fonseca.

Brazilac je potom upitan i da usporedi Novaka Đokovića i Jannika Sinnera, nakon što je Novak još prije četiri godine rekao da ga Talijan podsjeća na njega.

“Obojica su strojevi. I dalje mislim da je Novak, zbog toga što je bio treći dečko, morao imati nevjerojatnu mentalnu snagu. To je razlika. Obojica igraju nevjerojatno. Nemam što drugo reći. Novak je ispisao povijest, ono što Sinner radi je sjajno. Ne mogu reći da će Jannik biti kao Novak, Rafa ili Federer, ali bit će tu. Način na koji igra i kako se nosi s pritiskom je nevjerojatan. Novak je sjajan, inspirirao je mene, moju generaciju i generaciju prije“.

Fonseca je do plasmana dalje stigao nakon velikog preokreta, a priznao je da je u jednom trenutku bio potpuno nadigran.

“Bilo je teško, on je servirao dobro, pritiskao me u mojim gemovima. Trudio sam se ići od gema do gema. Imao sam sreće što sam napravio brejk, to mi je dalo nadu. Nisam razmišljao o tome da mi trebaju još dva seta, već samo da budem bolji. Promijenio sam nešto i u svojoj igri – bio sam agresivniji. Igrao je dobro u prva dva seta, bilo mi je teško. Uništavao me. Ali sretan sam jer sam ostao pozitivan, fizički sam se osjećao dobro i prošao sam dalje“.

Govorio je i o stilu nove generacije tenisača kojoj pripada.

“Ja, Menšík, Prižmić, imamo jake udarce… Tu su Jodar, Landaluce… Svatko ima potencijal i svoje prednosti. Ja volim biti agresivan. Ono što nas razlikuje jest zrelost, to kako se nosimo s pritiskom i kako se igraju važni poeni. Nekad nije do tehnike“.