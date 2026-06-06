Evo koliko je ruska tinejdžerica zaradila osvajanjem Roland Garrosa

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(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Mirra Andreeva je u finalu Roland Garrosa s 2-0 u setovima bila bolja od Poljakinje Maje Chwalinske te je tako postala najmlađa osvajačica pariškog turnira još od 1992. godine i Monice Seles.

Seles je to učinila s 18 godina, sedam mjeseci i četiri dana dok je Ruskinja pehar podigla s 19 godina, jednim mjesecom i osam dana. Osim toga, mlada Ruskinja si je ovom titulu priskrbila i dobar “džeparac”.

Naime, naslovom na Roland Garrosu Andreeva će biti bogatija za dva milijuna i osamsto tisuća eura. Tako je 19-godišnja Ruskinja stigla na više od 10 milijuna zarade u svojoj karijeri.

Osim toga, od sljedećeg tjedna bit će šesta tenisačica svijeta što joj, zanimljivo, nije ranking karijere. Andreeva je u svojoj mladoj karijeri bila i na petom mjestu koje joj sada bježi 97 bodova.

U finalu muškog Roland Garrosa će u nedjelju igrati Alexander Zverev i Flavio Cobolli. Bit će to velika prilika za obojicu koja dosad nisu osvojila nijedan Grand Slam. Zverev je tri puta zapeo u finalu (Australian Open, US Open, Roland Garros) dok će ovo Cobolliju biti prvi nastup u finalu najprestižnijih turnira.