Evo kad Đoković igra dvoboj za osminu finala Roland Garrosa

(Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images) via Guliver Image

Porazom Jannika Sinnera protiv Juana Manuela Cerundola će svaki sljedeće meč Novaka Đokovića, ako to dosad nije bio slučaj, biti pod velikom prismotrom.

Srpski tenisač je u lovu na na svoj 25. Grand Slam u karijeri čime bi postao jedini tenisač u obje konkurencije (muška i ženska) koji je došao do te brojke. Trenutačno je izjednačen s Margaret Court koja je također 24 puta osvojila najveće teniske turnire.

Đoković već neko vrijeme na Grand Slamovima ne uspijeva preskočiti prepreke zvane Carlos Alcaraz ili Jannik Sinner, barem ne dvojicu uzastopno što je dosad bio slučaj na recentnim turnirima. Međutim, u Parizu nema Alcaraza zbog ozljede ručnog zgloba dok je Sinner ispao u drugom kolu.

To znači da je srpskom tenisaču najveći rival Alexander Zverev koji u svojoj karijeri nije uspio osvojiti nijedan Grand Slam.

Đoković u prva dva kola nije bio uvjerljiv pa je Giovannija Mpetshija Perricarda svladao s 3-1 u setovima, a istim rezultatom porazio je i Valentina Royera. U trećem kolu igrat će protiv Joaa Fonsece, jednog od najvećih talenata svijeta koji je preokretom protiv Dine Prižmića izborio treće kolo Roland Garrosa.

Njihov meč na rasporedu je kao treći na Philippe Chatrieru. To je, s obzirom na to da su u Parizu velike vrućine, naišlo na brojna negodovanja. Očekivalo se da će takav meč biti zakazan za večernji termin, no organizatori su ipak odlučili taj dvoboj generacija staviti u dnevni termin.