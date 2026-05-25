Evo kad Čilić otvara svoj nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

Nakon dva dana Roland Garrosa Hrvatska je s pet predstavnika ostala na četiri. Dino Prižmić uspješno je riješio prvu prepreku pobjedom protiv Michaela Zhenga dok je Petra Marčinko izgubila od Eve Lys.

Tako je sada uz Prižmića, Hrvatska ostala na Marinu Čiliću, Donni Vekić i Antoniji Ružić. Taj trio hrvatskih tenisača na terene će u Parizu u utorak.

Od 11 sati će na trećem terenu po veličini, na stadionu Simonne-Mathieu, Marin Čilić igrati protiv 17-godišnjeg Moisea Kouamea koji se polako predstavlja svjetskom tenisu. Trenutačno je na 318. mjestu, no iza sebe ima nekoliko konkurentnih nastupa na ATP razini.

Od 11 će na scenu stupiti i Donna Vekić koja će na terenu broj šest igrati protiv domaće tenisačice Alice Tubello.

Osim Vekić i Čilić, u utorak će igrati i Ružić čija je protivnica Ashlyn Krueger, američka kvalifikantica. Taj susret je treći po redu terenu broj osam.