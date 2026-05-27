Đoković sam sebi ‘zakomplicirao posao’, ali ipak se uspio plasirati u treće kolo Roland Garrosa

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa 21. put zaredom. Iako je zbog pada koncentracije znatno zakomplicirao sebi posao, svladao je Valentina Royera 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3.

Solidno je srpski tenisač otvorio meč u prvih nekoliko gemova, tijekom kojih je pružao dobar otpor najboljem svih vremena. Međutim, sve je stalo kada je sredinom prvog seta 39-godišnjak probio njegov bedem.

Kao da su okršaj s 24-strukim Grand Slam prvakom i tribine Philippea Chatriera impresionirali 74. tenisača svijeta, koji je pod dojmom glatko izgubio prva dva seta. U trećem je Nole zbog pada koncentracije od 4:2 ekspresno stigao do 4:5 i 0:30. Izvukao se s četiri vezana poena, stigao i do meč-lopte u tie-breaa, ali uspio je izgubiti dobiveno.

Ipak, nakon početnog mučenja na startu četvrtog seta, uspio je Đoković stići do nove prednosti koju nije ispuštao, a mogao je. Od 40:15 pri servisu za meč dopustio je Royeru novu brejk-priliku i kartu za drugi povratak u meč, no snažan forhend autsajdera završio je u malom autu. Jedan brejk i peta meč-lopta ipak su bili dovoljni za pobjedu nakon gotovo četiri sata bitke koja je trajala barem sat i pol duže nego što je bilo potrebno.

Nije još stigao pravi test za trostrukog prvaka sa zemlje u Parizu, ali on će definitivno doći u idućem okršaju.

Đoković je 103. pobjedom u 120. meču na Roland Garrosu potvrdio plasman u treće kolo, gdje će čekati boljeg iz dvoboja velikih nada bijelog sporta. Prilika za uzvrat Dinu Prižmiću za poraz u Rimu početkom mjeseca, ili prva prilika da provjeri što zna Joao Fonseca.