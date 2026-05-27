Đoković iskreno: ‘Nadam se da više neću igrati protiv Francuza’

Podijeli :

xBSRxAgencyx via Guliver

Srpski tenisač Novak Đoković bio je raspoložen za šalu nakon pobjede nad Valentinom Royerom (6:3, 6:2, 6:7(7), 6:3) i prolaska u treće kolo Roland Garrosa.

Đoković je teže nego što se očekivalo pobijedio motiviranog Francuza i zakazao okršaj s boljim iz dvoboja Joãa Fonsece i Dina Prižmića.

POVEZANO Đoković sam sebi ‘zakomplicirao posao’, ali ipak se uspio plasirati u treće kolo Roland Garrosa

“Vjerovao sam da mogu završiti, pobijediti, bitna pobjeda. Teško je bilo za obojicu, mislim da Valentin zaslužuje pljesak. Težak meč, veliki izazov od samog starta, pronašao je taj treći set, napravio je brejk dvaput, a nadao sam se da neće”, rekao je Đoković.

Novaku je bilo teže nego što je vjerojatno očekivao.

“Težak meč, on je uspio pronaći svoj put u trećem setu, servirao sam za meč dvaput, imao prednost brejka, mnogo prednosti za mene, na kraju dug meč i dosta izazovnih poena. Nadam se da više neću igrati protiv bilo kojeg Francuza do kraja Roland Garrosa, dosta od mene što se tiče Francuza. Dva okršaja, i čini mi se kao da sam ovdje dva tjedna.”

Đokoviću pomaže iskustvo iz ovakvih mečeva.

“Iskustvo pomaže malo, ali ne previše. Biti sposoban i živjeti taj trenutak u kojem se nalazite, biti posvećen svakom poenu koji se igra, naravno i publika koju je on imao. Tie-break trećeg seta, imao sam meč-loptu, ali sam bio previše pasivan i on je zaslužio dobiti taj treći set. Na kraju je jedan brejk u četvrtom setu donio prevagu.”