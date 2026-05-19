Dodig u Parizu stigao do prve pobjede u Grand Slam kvalifikacijama

Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Drugi hrvatski predstavnik u kvalifikacijama za Roland Garros bio je Osječanin Matej Dodig, njegov protivnik bio je Kinez Yi Zhou. Unatoč tome što je bio veliki favorit, Dodig se morao dobrano namučiti ne bi li ostvario pobjedu od 2-1 u setovima.

Dodig je loše otvorio meč te je prvi set proletio pored njega sa 6:1. U drugom setu se Osječanin ipak stabilizirao te je poveo s 4:1. Nakon toga je odigran tek jedan gem prije nego li je kiša u Parizu prekinula sve mečeve osim onih na kojima postojao krov.

Nakon nekoliko sati pauze igrači su se vratili na teren i Dodig je sa 6:3 odveo meč u treći set. Tamo je prvo spasio break lopte kod zaostatka 2:1 da bi onda kod 3:3 napravio break kojim je došao na dva gema od prve pobjede u Grand Slam kvalifikacijama. Već u sljedećem gemu ispustio je to vodstvo da bi zatim propustio i dvije break lopte koje bi mu donijele servis za meč.

Nije ih iskoristio te je u desetom gemu morao odservirati za ostanak u meču. To je napravio uspješno i onda je kod 5:5 napravio break koji mu je donio servis za meč. 20-godišnji Osječanin uspio je ovaj put potvrditi oduzimanje servisa te je na kraju slavio s 1:6, 6:3, 7:5.

Ovom pobjedom Dodig je u svom drugom nastupu u Grand Slam kvalifikacijama došao do prve pobjede. Za nastavak svog puta u Parizu morat će pobijediti Bolivijca Huga Delliena koji se 2-0 u setovima bio bolji od Seana Cuenina.

Kasnije svoj meč prvog kola kvalifikacija igra i Luka Mikrut koji također traži svoju prvu Grand Slam pobjedu u kvalifikacijama. Njegov protivnik bit će bosanskohercegovački tenisač Nerman Fatić.