Deseti tenisač svijeta odustao od Roland Garrosa

Talijan Lorenzo Musetti odustao je od nastupa na drugom teniskom Grand Slamu sezone, Roland Garrosu zbog ozljede bedra.
Prošlogodišnji polufinalist Roland Garrosa i deseti tenisač svijeta, fizički se mučio tijekom poraza u osmini finala od Norvežanina Caspera Ruuda na Italian Openu u Rimu u utorak.
Nakon liječničkog pregleda doznao je loše vijesti.
“Nakon jučerašnjeg meča obavio sam liječničke preglede koji su otkrili ozljedu rectus femorisa, što zahtijeva nekoliko tjedana odmora i oporavka,” napisao je Musetti na Instagramu.
“Nažalost, to znači da neću moći nastupiti u Hamburgu i Roland Garrosu, vijesti koje je nevjerojatno teško prihvatiti,” dodao je 24-godišnji Talijan.
