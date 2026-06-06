Brazilci imaju novu tenisku zvijezdu: Nakon Fonsece, još jedan Brazilac osvojio juniorski Roland Garros

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U finalu juniorskog Roland Garrosa za dječake srela su se dva velika talenta iz Sjeverne i Južne Amerike. S jedne strane bio je 16-godišnji Amerikanac Michael Antonius koji je ove godine postao drugi najmlađi osvajač ITF turnira u povijesti. S druge strane bio je Brazilac Luis Guto Miguel kojemu tepaju da je "novi Joao Fonseca", još jedna velika brazilska nada. Mladi 17-godišnji Miguel pokazao je da zaslužuje te usporedbe jer je pobjedom u finalu s 2-0 u setovima ponovio Fonsecin uspjeh iz 2023. godine.

U oba seta Miguel je bio bolji protivnik iako je Antonius bolje rangiran na ATP ljestvici (784. – 829.). U prvom setu je 17-godišnji Brazilac slavio sa 6:3 da bi u drugom bio bolji sa 6:4. Pokazao je tako prvi nositelj Roland Garrosa svoju kvalitetu te je podigao pobjednički pehar u Parizu.

Nastavio je tako lijepu brazilsku tradiciju u posljednjih 10 godina. Naime, on je postao treći Brazilac od 2018. godine koji je osvojio Roland Garros u muškoj juniorskoj konkurenciji. 2018. to je napravio Thiago Seyboth Wild da bi 2023. godine pehar podignuo Joao Fonseca koji je ove godine zaustavljen u četvrtfinalu seniorskog turnira.

Zanimljivo je da Brazil u svojoj povijesti ima tek četiri muška juniorska Grand Slama. Osim ova tri spomenuta, 2010. je Tiago Fernandes osvojio Australian Open. Također je interesantno kako Gustavo Kuerten, nekadašnji broj jedan, nije osvojio nijedan juniorski Grand Slam naslov.